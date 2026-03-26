“Agora É Que São Elas” estreia em Americana com trio e texto de Fábio Porchat

O humor que conquistou mais de 30 mil espectadores no Rio de Janeiro desembarca em Americana nesta sexta-feira (27), às 20h, com a apresentação do espetáculo “Agora É Que São Elas” no Teatro Municipal Lulu Benencase. A comédia de esquetes escrita e dirigida por Fábio Porchat é estrelada por Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação indicativa é livre.

A montagem traz a proposta de retratar situações do cotidiano feminino sob uma ótica bem-humorada e que gera identificação com o público. O repertório do espetáculo traz uma mistura de textos recém-criados com outros escritos por Porchat entre 2004 e 2005, quando ele ainda era estudante da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro. Naquela época, o diretor chegou a encenar alguns dos esquetes ao lado do amigo Paulo Gustavo, falecido em 2021.

“Foi muito lindo revisitar esses textos escritos há 20 anos, que eu fiz na escola pro meu colega Paulo Gustavo. E foi bom ver que esse material ainda é atual, funciona e é engraçado. Se estivermos conectados ao que acontece ao nosso redor, vamos entender o Brasil, os costumes e as pessoas que estão à nossa volta”, afirmou Porchat.

O diretor destaca que o humor do espetáculo é essencialmente de identificação. “Há pessoas que se reconhecem nos personagens ou conhecem alguém que se parece com eles. São encenações do dia a dia, situações que a gente passa, um comentário que eu achei divertido”, explicou.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. “Fica o convite para a população de Americana e região prestigiar o evento e toda a beleza e estrutura de nosso teatro municipal”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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Destaques do repertório

Entre as nove histórias, “Superstição” apresenta duas amigas, interpretadas por Maria Clara Gueiros e Júlia Rabello, que se reencontram após anos sem se ver. Enquanto uma acredita cegamente em todas as superstições possíveis, a outra é puro ceticismo.

Já em “Selfie”, Priscila Castello Branco e Maria Clara Gueiros contracenam em uma situação que muitos famosos já vivenciaram: uma fã aborda uma atriz em um restaurante e, no momento de tirar uma fotografia, começa a listar defeitos na artista que supostamente admira.

O esquete mais recente do repertório, intitulado “Meu bebê”, traz Júlia Rabello e Priscila Castello Branco vivendo um casal que passa a comparar seu filho de oito meses com os filhos das amigas, cheias de medo de que o próprio não seja o mais inteligente de todos.

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