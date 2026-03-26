Procon identifica preço médio dos combustíveis em Americana e intensifica fiscalização

O Procon de Americana realizou fiscalizações em postos de combustíveis do município, ao longo desta semana, com o objetivo de verificar a prática de preços e coibir eventuais abusos ao consumidor. A ação integra o monitoramento contínuo do mercado, especialmente diante de recentes variações nos valores praticados.

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Além das fiscalizações, o órgão divulgou o resultado de um levantamento comparativo de preços (sem pacotes promocionais) com base em pesquisa realizada nos dias 25 e 26 de março, em 36 postos de combustível do município. Foram identificados os seguintes valores relativos a um litro:

Etanol

Valor médio: R$ 4,44

Maior preço: R$ 5,09

Menor preço: R$ 3,97

Gasolina

Valor médio: R$ 6,58

Maior preço: R$ 6,99

Menor preço: R$ 6,04

Diesel

Valor médio: R$ 7,58

Maior preço: R$ 8,99

Menor preço: R$ 6,54

“Diferente da fiscalização, o monitoramento busca verificar o preço médio praticado nos postos. Preços muito acima da média podem ser um indicativo para eventual fiscalização. Lembramos que o valor final da bomba depende de vários tópicos, como por exemplo, tributos, frete, margem de lucros, cenário internacional, entre outros fatores”, informou o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O levantamento foi feito conforme as orientações do Procon-SP, que em conjunto com os Procons Municipais vem monitorando o comportamento do mercado quanto aos valores do combustível. O órgão ressalta que a legislação permite a livre concorrência e que não existe tabelamento de preços.

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