Sumaré: Avenida Júlio de Vasconcelos recebe revitalização

A Prefeitura de Sumaré segue com o trabalho de revitalização da Avenida Júlio de Vasconcelos, principal via de acesso à entrada da cidade. Nesta terça-feira (24), o portal instalado na via recebe a instalação de uma nova mensagem de boas-vindas.

Além disso, a avenida recebeu o reforço na sinalização de trânsito, com novas faixas de pedestres, linhas contínuas e pontilhadas, além de fixadas as placas indicativas do tráfego e realizada a manutenção de balizadores, prismas e tachões.

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Manutenção

A via também passou por manutenção, poda de árvores, roçagem e pintura do portal de entrada. E em parceria com o Governo do Estado, a Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, perímetro denominado antes do portal, recebeu iluminação completa e instalação de guard rail.

“Toda a cidade recebe o reforço na sinalização de trânsito, com o objetivo de oferecer um tráfego mais seguro e com fluidez. A Avenida Júlio de Vasconcelos é a principal entrada para a cidade e via de acesso à região central e trabalhamos para revitalizar todo o espaço, proporcionando um local mais iluminado, organizado e seguro”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim.

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