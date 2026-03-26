A seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira. A partida faz partida da série de 2 amistosos que o escrete nacional faz nos Estados Unidos em preparação para a Copa do Mundo.

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Os gols da vitória francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Hugo Ekitike, enquanto Bremer descontou. Mesmo com um jogador a mais desde os 7 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Dayot Upamecano por falta em Matheus Cunha, a reação do Brasil não foi suficiente.