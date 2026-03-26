A seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira. A partida faz partida da série de 2 amistosos que o escrete nacional faz nos Estados Unidos em preparação para a Copa do Mundo.
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Os gols da vitória francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Hugo Ekitike, enquanto Bremer descontou. Mesmo com um jogador a mais desde os 7 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Dayot Upamecano por falta em Matheus Cunha, a reação do Brasil não foi suficiente.
A partida também marcou a estreia dos novos uniformes das seleções. O Brasil atuou com a camisa reserva, azul, enquanto a França vestiu um modelo em verde claro, inspirado nas cores da Estátua da Liberdade.
Calendário Seleção até a Copa
- Brasil x França: 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston (EUA), às 17h
- Brasil x Croácia: 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 21h
- Convocação final: 18 de maio
- Brasil x Panamá: 31 de maio, no Maracanã
- Brasil x Egito: 6 de junho, em Cleveland (EUA)
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