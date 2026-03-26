Sexta (27) é o Dia D da Saúde da Mulher nas UBSs em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta sexta-feira, dia 27, o Dia D de Atenção à Saúde da Mulher, com atividades em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias Saúde da Família) do município. A ação contará com atendimentos priorizados para o público feminino, além da oferta de diversos serviços em livre demanda, com foco na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na orientação sobre cuidados importantes para a saúde da mulher.

A programação inclui palestras educativas, rodas de conversa, orientações em sala de espera, coleta de exames preventivos (Papanicolau), solicitação de mamografias, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e atividades de acolhimento e valorização das mulheres (confira a programação completa ao final da matéria).

“Nossas equipes estão mobilizadas para acolher cada moradora com atenção e carinho, transformando as unidades em espaços de cuidado e escuta ativa. O objetivo é que a mulher se sinta confortável para realizar seus exames e tirar dúvidas, garantindo que o atendimento preventivo seja uma experiência humanizada e eficiente dentro da nossa rede”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A iniciativa integra as ações do Mês da Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção e do acompanhamento regular nas unidades.

“Estamos intensificando nossas ações para facilitar o acesso aos serviços essenciais e promover o diagnóstico precoce, que é fundamental para a qualidade de vida das mulheres. Queremos reforçar o vínculo entre a comunidade e as nossas unidades, mostrando que a prevenção deve ser uma prioridade constante na rotina de todas as famílias do nosso município”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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Confira a programação por unidade:

UBS Mathiensen: Ações voltadas à orientação e ao acolhimento das mulheres durante o atendimento na unidade.

UBS Praia Azul: Palestra sobre saúde da mulher, café da manhã especial, realização de exame Papanicolau e solicitação de mamografia.

UBS São Vito: Agendamentos do dia priorizando o público feminino e café da manhã para as trabalhadoras da unidade.

UBS Guanabara: Sala de espera sobre saúde da mulher, solicitação de mamografias, agendamento de exames de Papanicolau, aferição de pressão arterial, peso e altura e café da manhã.

UBS Jardim Ipiranga: Ações de promoção e cuidado com a saúde da mulher, exames preventivos, orientações sobre saúde da mulher e prevenção da violência, café da manhã e brindes para as participantes.

ESF Jardim Alvorada: Realização de exames preventivos, orientações sobre mamografia, autoexame e diagnóstico precoce, prevenção do câncer do colo do útero e orientações gerais sobre saúde da mulher, com distribuição de lembrancinhas.

UBS Cariobinha: Café da manhã para as participantes, agenda de enfermagem para coleta de exame preventivo (Papanicolau), solicitação de mamografia e sala de espera sobre autocuidado.

UBS Parque Gramado: Palestras ao longo do dia sobre saúde da mulher, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de ISTs, planejamento familiar e violência contra a mulher, além da oferta de exames preventivos e solicitação de mamografia.

UBS Parque da Liberdade: Orientações em sala de espera às mulheres presentes para coleta de exames, com destaque para ações de prevenção e promoção da saúde.

UBS São Luiz: Atividades de orientação e acolhimento voltadas à saúde da mulher durante o atendimento na unidade.

UBS Zanaga: Palestras ao longo do dia sobre prevenção do câncer do colo do útero e violência contra a mulher, com entrega de lembrancinhas.

ESF Zanaga II: Café da manhã, entrega de lembrancinhas, coleta de exame Papanicolau e solicitação de mamografia.

ESF Jardim Brasil: Sala de espera conduzida por estagiárias da FAM (Faculdade de Americana), roda de conversa com a psicóloga Sandy, café da manhã, coleta de exame preventivo em livre demanda e solicitação de mamografias.

UBS São Domingos: Palestra sobre saúde da mulher, atividades educativas ao longo do dia e café na sala de espera para as participantes.

UBS Vila Galo: Café da manhã, sala de espera com abordagem sobre autocuidado, atendimento ginecológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia realizados por estagiários, além de atividades complementares no período da tarde.

UBS Parque das Nações: Sala de espera sobre saúde da mulher, consultas com enfermeira para coleta de Papanicolau e solicitação de mamografia, além de aferição de pressão arterial, peso e altura.

UBS São José: Orientações e atendimentos voltados à promoção da saúde da mulher.

ESF Jaguari: Palestra sobre saúde da mulher, atividades educativas ao longo do dia e café na sala de espera.

ESF Mário Covas: Palestra sobre prevenção do câncer do colo do útero, com início às 8h.

UBS Jardim São Paulo: Atendimentos voltados às mulheres nas agendas da unidade, orientações após a coleta realizadas pelo enfermeiro Gabriel e café da manhã especial.

UBS Dona Rosa: Palestras ao longo do dia sobre saúde da mulher, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de ISTs, planejamento familiar e violência contra a mulher, além da oferta de exames preventivos (Papanicolau) e solicitação de mamografia

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