Pontos MIS de Hortolândia exibe filme “A volta do Bandido da Luz Vermelha”

Longa-metragem é estrelado pelo cantor Ney Matogrosso; sessão promovida pela Prefeitura será às 14h desta sexta-feira, dia 27, na sala Cine Teatro, no Jardim Amanda

A influência do pai sobre o filho é o mote do filme “Luz nas trevas – A volta do bandido da luz vermelha”. O longa-metragem é a atração do projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) de Hortolândia nesta sexta-feira (27/03). A sessão acontece, às 14h, na sala Cine Teatro, que fica dentro da Escola de Artes Augusto Boal, localizada na rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda. A classificação indicativa é 14 anos. O Pontos MIS é um projeto do governo do Estado que promove sessões de cinema, dentre outras atividades artístico-culturais, em parceria com a Prefeitura.

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O filme é uma sequência de “O bandido da luz vermelha”, do cineasta Rogério Sganzerla, considerado um clássico do movimento Cinema Marginal. Lançado em 1968, “O bandido da luz vermelha” narra a história do criminoso João Acácio Pereira da Costa, que aterrorizou a cidade de São Paulo ao cometer assaltos, estupros e assassinatos. Para amedrontar suas vítimas, ele utilizava uma lanterna com lente vermelha, e em razão disso recebeu da imprensa sensacionalista da época o apelido de “Bandido da luz vermelha”.

Falecido em 2004, Sganzerla deixou o roteiro de “Luz nas trevas”. Sua viúva, a atriz Helena Ignez, decidiu realizar o projeto com as filhas Sinai Sganzerla, responsável pela produção executiva, e Djin Sganzerla, que atua no filme. Helena divide a direção com o roteirista Ícaro C. Martins. Helena Ignez atuou em “O bandido da luz vermelha”.

O filme é estrelado pelo cantor Ney Matogrosso, que interpreta o protagonista Luz Vermelha. Preso há mais de 30 anos, o criminoso encontra seu filho, Jorge Prado. Assim como o pai, ele também se torna um bandido, sob a alcunha Tudo-ou-Nada.

A produção tem ainda participações especiais de vários artistas conhecidos, dentre os quais Bruna Lombardi, Maria Luisa Mendonça, Sandra Corveloni, Paulo Goulart, José Mojica Marins (Zé do Caixão),Arrigo Barnabé e Criolo.

“Luz nas trevas” ganhou o prêmio da categoria Melhor Filme – Crítica no prestigiado Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em 2010.

Serviço:

Pontos MIS de Hortolândia – filme “Luz nas trevas – A volta do bandido da luz vermelha”:

Data: 27/03 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: sala Cine Teatro (Escola de Artes Augusto Boal)

Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

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