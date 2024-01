DAE segue com mapeamento da pressão da água em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste intensificou as ações de combate às perdas de água. Uma delas é a instalação nas residências do Datalogger – dispositivo eletrônico que armazena dados de medição da pressão da água que é distribuída no município.

LEIA + NOTÍCIAS

Iniciado em setembro de 2023, o serviço de instalação dos aparelhos nos imóveis, que são selecionados conforme os pontos dos bairros onde existem grandes variações de pressão da água, segue até o final deste mês, quando se inicia os estudos do diagnóstico apontado pelo trabalho realizado nesses quatro meses.

O mapeamento da pressão da água visa o aprimoramento do sistema de abastecimento na cidade, adequando os parâmetros e normas para o controle das pressões nesses pontos e assim evitar transtornos com rompimentos de redes, além de reduzir custos com manutenções e beneficiar o combate às perdas. Essa ação é uma parte fundamental do plano em andamento, que está sendo executado por uma empresa contratada pela Autarquia.

O trabalho de instalação dos equipamentos é realizado todas as quartas-feiras em uma região da cidade, onde são selecionados 10 imóveis que permanecerão com o Datalogger por um período de 7 dias. É importante ressaltar que essa ação não interfere no consumo normal de água dos moradores.