Dalben comemora viaduto Sumaré Hortolândia

As obras de construção do viaduto que vai ligar Sumaré

(Parque Bandeirantes) e Hortolândia (Jardim Nova Europa) já estão 43% concluídas! Esta é mais uma conquista do deputado estadual Dirceu Dalben junto ao Governo do Estado, em benefício da Região Metropolitana de Campinas.

“Um sonho antigo da população vai se tornando realidade e sou muito grato a Deus por poder fazer parte desta história! Desde o início de meu primeiro mandato como deputado estadual, em 2019, articulamos essa obra junto ao Governo do Estado, somando esforços aos prefeitos Luiz Dalben, o saudoso Angelo Perugini e o Zezé Gomes. Foram diversas reuniões e conseguimos! É uma alegria e satisfação muito grande ver a obra acontecendo, saindo, finalmente, do papel!”, comentou o deputado.

Com investimento de R$ 35,7 milhões por meio do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo), o viaduto vai transpor a linha férrea, ligando a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos com a Avenida Cristóvão Colombo, em Hortolândia. A transposição terá 730 metros e garantirá melhor mobilidade urbana à população, com uma nova opção de acesso a pedestres e motoristas. Além das duas cidades vizinhas e coirmãs, o viaduto também beneficiará moradores da região de Vila Padre Anchieta, em Campinas.

A obra foi autorizada em 2021 e, após as fases de projetos e licitação, a construção do viaduto teve início, em setembro de 2022. A previsão é que o dispositivo seja concluído no primeiro semestre de 2024.

“Sem dúvidas, é mais uma melhoria de grande importância para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Campinas, que vai facilitar o dia a dia dos cidadãos e ajudar a desafogar o trânsito em outras vias dos municípios. Integrar as cidades, levar desenvolvimento, qualidade de vida e justiça social à população são compromissos do nosso mandato! Seguimos atentos e acompanhando todo o andamento da obra. Contem sempre com nosso trabalho!”, finalizou o deputado.

