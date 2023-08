Mercado nacional de veículos retoma fôlego nas vendas, produção recua

O mercado de vendas de veículos novos vive um momento de crescimento,

mesmo que ainda tímido. Com alta de 14,7%, os registros de emplacamentos estão se recuperando ao comparar os acumulados de janeiro a julho de 2022 e 2023. Mais de 2,2 milhões de veículos zero-quilômetro foram registrados nos primeiros sete meses deste ano. Os números, divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), refletem tanto os incentivos do governo federal quanto os investimentos realizados pelas empresas em soluções inovadoras.

“O aumento nas vendas vem na esteira do programa de incentivo do governo federal, lançado no início de junho, que ofereceu descontos para compra de veículos novos. Mas mesmo que os números positivos tragam esperança, não podemos esquecer que estamos comparando os resultados atuais com 2022, que foi um ano difícil para o setor automotivo e teve o pior primeiro trimestre em 18 anos”, analisa Cesar Cantarella, CEO da startup Dealersites, que atua como laboratório de inovação para a digitalização do mercado automotivo. “Sabemos que o caminho que temos pela frente será desafiador, mas com o apoio da tecnologia vamos conseguir impulsionar a recuperação do mercado”, complementa.

Novidades no setor

Os desafios no setor automotivo têm impulsionado a busca por soluções inovadoras e eficientes. Para levar novos conceitos e tendências até as concessionárias, entre os dias 22 e 24 de agosto, a cidade de São Paulo recebe mais uma edição da ExpoFenabrave, o maior encontro do setor de distribuição de automóveis da América Latina. “Dobramos o espaço do evento, para abrigar muito mais marcas na exposição, arenas de conteúdo e maior área de alimentação, pois esperamos receber um número ainda maior de público este ano”, revela o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

Com soluções inovadoras direcionadas à digitalização de concessionárias e à facilitação das vendas on-line, a Dealersites acompanha as demandas do mercado automotivo, marcando presença na ExpoFenabrave 2023. “A relevância da ExpoFenabrave pode ser explicada pela presença de todos os principais players da cadeia produtiva e de distribuição automotiva do país. Como líderes de mercado no segmento de plataformas digitais e sites para concessionárias, é importante apresentarmos nosso trabalho inovador neste evento”, comenta Cesar Cantarella.

A programação do evento segue exatamente com esse debate sobre os desafios e o papel da inovação. Serão realizadas discussões a respeito da situação atual, bem como perspectivas para o setor e a transformação digital das concessionárias, incluindo o uso da gestão de dados e da inteligência artificial.

Cenário atual e busca por novos caminhos

De acordo com o relatório da Fenabrave, os ônibus foram os que apresentaram os melhores resultados ao longo dos primeiros sete meses, com um aumento de 41% nas vendas. Na sequência, destacam-se as altas de 21% nos emplacamentos de motocicletas e 12,7% nos automóveis. Mas o cenário é diferente para a produção de veículos, que foi impactada pela paralisação de fábricas provocada pela alta dos estoques de carros. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), junho apresentou uma queda de 17% na comparação com maio e de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, com um leve aumento de 3,7% no acumulado do primeiro semestre deste ano com o anterior.

Para contribuir com a recuperação do setor, a Dealersites investe em competitividade e inovação. Segundo o head comercial da startup, Marcos Pavesi, o foco está na experiência dos usuários, auxiliando o cliente final em sua jornada de compra. “É essencial estarmos atentos aos rumos da economia, os quais impactam diretamente o mercado, e identificar oportunidades para criar novos modelos de negócios”, explica. “Participar do segundo maior encontro de distribuição automotiva do mundo é a chave para desbravar o futuro do setor, obtendo conhecimentos estratégicos que nos permitam oferecer soluções precisas até a ponta da cadeia produtiva”, conclui.

Sobre a Dealersites

A Dealersites é uma startup paranaense que atua na digitalização do mercado automotivo. Criada em 2015, a startup tem mais de mil clientes em todo o país. O foco da empresa é atuar na experiência do consumidor, investindo em estratégias de marketing digital para gerar maior conversão para as concessionárias. Para isso, desenvolve plataformas digitais 100% voltadas ao setor automotivo, à performance de vendas e a análises e integração de dados, além de realizar um trabalho de SEO para manter os clientes bem ranqueados nos mecanismos de busca e oferecer indicadores de marketing digital – como métricas de analytics – que ajudam nas estratégias e tomadas de decisões.

