Dalbens organizam encontro do Cidadania sábado (27).

O time Dalbens (filho Luiz prefeito de Sumaré e pai deputado estadual Dirceu) recebem lideranças e filiados do Cidadania para encontro este sábado.

Na mesa estarão postas as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) onde o partido deve travar disputas mais sérias ano que vem.

CAMPINAS, SUMARÉ E PAULÍNIA– Segundo colocado na corrida para prefeito de Campinas em 2020, o deputado estadual Rafa Zimbaldi deve ser uma das estrelas do encontro. Ele foi para o Cidadania junto com Dalben em 2022 e se reelegeu. Deve vir candidato novamente. Sumaré, comandada pela família com certa tranquilidade, não tem nome do partido para a disputa. As conversas de bastidor indicam que o pai, Dirceu, pode vir candidato a prefeito da vizinha Paulínia. Sua candidatura contaria até com o apoio do ‘capo’ local Edson Moura.

Estão previstas as presenças dos deputados federais da legenda. Alex Manente e Arnaldo Jardim. A deputada estadual Ana Carolina Serra também deve estar na festa do partido. O encontro acontece no Sanville Hall, rua Ângelo Ongaro, residencial Ravagnani.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento