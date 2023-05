Piovezan prestigia Festival Paralímpico

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, prestigiou

no sábado o Festival Paralímpico, evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio da Prefeitura, equipe SBAtletismo / Seme, FAM (Faculdade de Americana) e patrocínio Loterias Caixa | Governo Federal, que movimentou o Ginásio “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama.



O Festival Paralímpico teve como público-alvo crianças e jovens deficientes de 8 a 17 anos com deficiência, reunindo as modalidades de Atletismo, Vôlei Sentado, Basquete em Cadeira de Rodas e Badminton.

“Santa Bárbara foi uma das poucas cidades do País a ser selecionada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para sediar este evento. Isso demonstra o quanto a nossa estrutura esportiva e o quanto o trabalho de todos da Secretaria de Esportes são referência. Esporte é inclusão. E é para todos! O que fazemos à frente da Prefeitura é integrar, é cuidar, com todo o carinho, de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Neste ano, 21 cidades do Estado de São Paulo foram sede do Festival Paralímpico. Na região, apenas Santa Bárbara e Campinas sediaram o evento, que terá sua próxima edição no mês de setembro.

