Mais 11 “Heróis Mirins do HM” passam por cirurgias eletivas

O projeto “Heróis Mirins do HM” promoveu, no sábado (20), mais 11 cirurgias eletivas infantis. Na segunda edição do evento – uma das ações de humanização do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” -, crianças com idades entre 3 e 12 anos passaram por procedimentos cirúrgicos.

O “Heróis Mirins do HM” é uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que administra o Hospital Municipal por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

O objetivo do projeto, explica Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, é tornar o período de permanência das crianças no hospital uma experiência mais lúdica e de entretenimento, diminuindo assim o estresse e o medo hospitalar.

Para isso, os pacientes pediátricos ganham fantasias de super-heróis, dirigem um veículo miniatura até o centro cirúrgico, são internados em alas decoradas, recebem um lanche especial, um kit com massinha para modelar e um Certificado de Coragem.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância do projeto dentro das ações de humanização na Saúde de Americana. “É um projeto muito especial, com a humanização sendo tratada com a prioridade que merece dentro do nosso HM. Tornar o momento da cirurgia mais leve para nossas crianças é, sem dúvida, muito importante para a recuperação delas”, afirmou.

Por volta das 7h, o garoto David Salomão da Costa, 8 anos, foi o primeiro paciente pediátrico a desembarcar no centro cirúrgico, devidamente fantasiado e a bordo do carrinho motorizado.

“Tudo bem, Capitão América? Seja bem-vindo”, disse a técnica de enfermagem Lúcia Helena Lenhare, ao recepcionar o menino na entrada da ala cirúrgica. No sábado, a profissional do HM foi a responsável por acolher as 4 meninas e 7 meninos submetidos às cirurgias, sempre com a sensibilidade e gentileza que os super-heróis merecem.

“Essa ideia é boa porque descontrai a criança. O David chegou aqui com medo, mas agora está mais animadinho”, afirmou Juliana Aparecida da Silva, a mãe do Capitão América.

As gêmeas Giovana da Silva Leite e Beatriz da Silva Leite, de 5 anos, que utilizaram fantasias da Mulher Maravilha, também passaram por cirurgias no sábado. “Esse projeto é bom porque tira a ansiedade e ajuda a distrair as crianças”, declarou Sueli Maria da Silva, a mãe das meninas que, ao lado do marido Maciel da Silva Leite, acompanhou as gêmeas durante o pré e pós-operatório.

Ações de humanização

O “Heróis Mirins do HM” integra um conjunto de ações que visam a humanização do atendimento no Hospital Municipal, na Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

Outra iniciativa é o “kit de acolhimento” que está sendo entregue aos pacientes de hemodiálise do HM. O kit contém cobertor, estojo (nécessaire), caneca e um bombom.

Na semana do Dia Das Mães, equipes da Chavantes também entregaram mudas e pares de brincos a pacientes e colaboradoras das três unidades. No HM e na Unacon, ainda em celebração às mães, também teve música instrumental ao vivo a cargo de um violinista que interpretou melodias famosas pelos corredores e alas médicas.

