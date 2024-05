Dallas Mavericks garantem vaga na NBA Finals

Definidas as finais da NBA deste ano. Dallas Mavericks

venceram com facilidade o Minesotta Timberwolves e fechou a série da final da Conferência Oeste em 4 a 1.

O time do Texas agora vai encarar o todo poderoso Boston Celtics, que foi campeão do Leste no começo da semana com uma varrida.

As finais entre Boston e Dallas serão transmitidas na TV Aberta pela Band em parceria com a Amazon Prime Video.

Na TV paga, os jogos serão transmitidos pelo Star Plus (do grupo Disney) e ESPN.

