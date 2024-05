Compreendendo essa jornada individual, a Goodyear lança sua nova campanha “Faça sua Estrada”

um convite para que os consumidores sigam seus próprios caminhos, apoiados pela confiabilidade e tradição da marca. E em cada passo dessa trajetória, a Goodyear se faz presente, oferecendo suporte, segurança e qualidade. Com mais de 125 anos de história global e presença no Brasil, a empresa se posiciona como uma aliada fiel na estrada da vida de cada consumidor.

“Na campanha ‘Faça sua Estrada’, enfatizamos nosso compromisso em estar presentes em todos os momentos da vida de nossos clientes, oferecendo tecnologia, qualidade e segurança nos quais eles podem confiar durante momentos marcantes de suas jornadas”, afirma Débora da Cruz, Diretora de Marketing e Trade Marketing da Goodyear do Brasil.



A campanha “Faça sua Estrada” é um compromisso da empresa em estar ao lado de seus clientes em todos os momentos, ajudando-os a transformar suas aspirações em realidade. Porque cada jornada é única, e a Goodyear está aqui para ajudá-lo a fazer a sua. Com ampla divulgação na América Latina, a campanha pode ser acompanhada nas redes sociais da marca e em mídias online e offline.

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP