A apresentador José Luiz Datena decidiu apoiar a deputada

Tabata Amaral na disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024.

Depois de passar por 10 partidos nas últimas 3 décadas, José Luiz Datena se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), mesma legenda do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, do ministro Márcio França, e da deputada federal Tabata Amaral, hoje (19).

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

“Eu sou o maior vencedor de eleições desse país. Participei de 5 e não perdi nenhum”, disse Datena sobre desistências. O apresentador disse que desistiu de concorrer, no passado, por que acordos não foram cumpridos. Mas indicou que dessa vez irá até o fim.

O evento desta terça-feira em Brasília contou com a presença do ministro Márcio França e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP