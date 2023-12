Em SB, vereadores apresentam quase 600 projetos em 2023

Foram apresentados pelos vereadores de Santa Bárbara d’Oeste (SB),

na secretaria da Câmara barbarense, ao longo deste ano de 2023, 433 projetos de lei, 31 projetos de lei complementar, 32 projetos de resolução, 62 projetos de emenda à Lei Orgânica e 26 projetos de decreto legislativo, totalizando 584 proposições. Também foram protocolados 835 moções, 3.370 indicações e 1.508 requerimentos, o que soma mais 5.713 proposituras.

Além das 46 reuniões ordinárias promovidas para a apreciação das proposituras, foram realizadas nove reuniões extraordinárias, assim como 15 audiências públicas e 11 sessões solenes para a entrega de uma série de honrarias, como o Título Honorífico de Cidadão Barbarense e a Medalha Margarida da Graça Martins. Também foram realizados eventos diversos como Mutirão do Emprego, Semana da Mulher, inauguração da Procuradoria da Mulher, seminários e, ainda, 10 exposições artísticas no hall de entrada da edilidade.

Câmara do Futuro – A Câmara recebeu, neste ano, quase 500 alunos de oito escolas, sendo seis municipais e duas estaduais, que participaram do Projeto Câmara do Futuro. Realizado pela Casa de Leis desde 2003, com o intuito de aproximar os estudantes do Poder Legislativo, o Câmara do Futuro já contou com a participação de mais de 35 mil alunos ao longo dos anos. Durante as visitas, eles conheceram as dependências da edilidade e participaram de sessões simuladas, nas quais 19 alunos, escolhidos entre seus colegas, atuam como se fossem vereadores eleitos.

A rotina da Casa de Leis pode ser acompanhada pelo site oficial (www.camarasantabarbara.sp.gov.br) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) no perfil @camarasbo. Em recesso parlamentar desde o dia 15 de dezembro, as sessões ordinárias serão retomadas no dia 16 de janeiro de 2024.

