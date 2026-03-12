O Grupo Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina – nomeia Pablo Abad como Chief Technology Officer (CTO), em um movimento estratégico que reforça a tecnologia como eixo central de sua próxima etapa de crescimento na América Latina.

Abad, que faz parte da companhia desde 2023, tem mais de 20 anos de experiência na indústria de tecnologia e também atua como professor do curso de Engenharia da Computação no Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Ao longo de sua trajetória, liderou equipes de alta performance e processos de transformação tecnológica em grande escala. A nomeação acontece no contexto da nova etapa de liderança do Grupo Decolar. Gonzalo Estebarena, que atuava como CTO, foi nomeado CEO e assume o cargo em abril, consolidando uma estrutura executiva com forte foco em inovação e tecnologia como motores do negócio.

Desde sua chegada ao Grupo Decolar, Abad tem desempenhado um papel fundamental na aceleração tecnológica da companhia e foi um dos líderes no desenvolvimento da SOFIA, a assistente de viagens baseada em inteligência artificial generativa. Esse desenvolvimento representa um dos marcos mais relevantes na história da companhia e um passo decisivo na transformação da experiência de planejamento e compra de viagens na América Latina.

Em seu novo cargo, ele estará à frente da estratégia tecnológica do grupo, com o objetivo de aprofundar a inovação, fortalecer a escalabilidade da plataforma e potencializar o uso de inteligência artificial para otimizar a experiência de milhões de viajantes.

“Estamos muito entusiasmados com a nomeação de Pablo como CTO. Sua experiência, liderança e profundo conhecimento da nossa companhia serão fundamentais para continuar fortalecendo a inovação em toda a organização e ampliar ainda mais o potencial da SOFIA”, diz Gonzalo Estebarena, futuro CEO do Grupo Decolar. “A tecnologia é o coração do grupo e um pilar essencial para impulsionar nossa próxima etapa de crescimento”.

Por sua vez, Pablo Abad afirma: “Assumir o papel de CTO representa uma grande oportunidade para continuar construindo sobre o enorme trabalho que a equipe do Grupo vem realizando. Ao longo desses anos, avançamos em iniciativas únicas, como a SOFIA, e nosso desafio daqui para frente será seguir potencializando a inovação, a escalabilidade da nossa plataforma e o uso de inteligência artificial para oferecer experiências cada vez mais simples e personalizadas aos nossos viajantes.”

Sobre a Decolar

A Decolar é a empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina. Há 26 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes.

A companhia atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem.