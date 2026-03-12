Hortolândia alerta para ocorrência de chuvas e Aedes aegypti

Prefeitura continua com ação semanal para eliminar criadouros do mosquito; esta semana equipes da UVZ percorrem regiões do Jardim Santa Clara do Lago, Jardim São Sebastião e Parque Residencial Maria de Lourdes

Hortolândia voltou a registrar chuvas fortes nos últimos dias. Diante desse cenário, a Prefeitura reforça para a população redobrar os cuidados para evitar o acúmulo de água parada. Essa é a condição favorável para a reprodução do Aedes aegypti. Em paralelo a isso, o município segue com a ação semanal de combate ao mosquito.

Esta semana, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, percorre as regiões do Jardim Santa Clara do Lago, Jardim São Sebastião e Parque Residencial Maria de Lourdes para executar a ação de busca ativa.

Os agentes visitam residências para detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A Prefeitura de Hortolândia solicita aos moradores para que deixem as equipes entrarem em suas casas para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Além da busca ativa, a Prefeitura mantém constante as capacitações sobre Dengue para as equipes de saúde. A Secretaria de Saúde ministrou formação sobre arboviroses, na semana passada.

Na atividade, foram apresentadas as atualizações do Ministério da Saúde nos protocolos referentes a Dengue, Zika e Chikungunya. Além do conteúdo téorico, durante a capacitação também houve treinamento de aplicação de teste rápido contra Dengue. As atividades foram feitas com equipes das Atenções Primária, Especializada, Urgência e Emergência e do Hospital Municipal Mario Covas. De acordo com a Secretaria de Saúde, essa capacitação ocorre uma vez ao ano.

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

