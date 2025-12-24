Defesa Civil de Sumaré conscientiza em áreas de risco na região do Picerno

A Defesa Civil de Sumaré realizou, neste fim de semana, uma ação de atenção e conscientização junto a moradores e comerciantes que vivem e atuam em áreas de risco da região do Jardim Picerno. A iniciativa teve como objetivo orientar a população sobre os riscos associados a vendavais e reforçar medidas preventivas de segurança, especialmente durante o período de chuvas e instabilidade climática.

Durante a ação, equipes da Defesa Civil estiveram nos locais considerados mais vulneráveis, promovendo abordagens educativas e distribuindo material informativo com orientações claras sobre como se preparar antes, o que fazer durante e quais cuidados adotar após a ocorrência de vendavais. O conteúdo alerta para situações como destelhamentos, quedas de árvores e postes, além de possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de comunicação.

Entre as recomendações destacadas estão a revisão da estrutura das residências, principalmente da madeira de apoio dos telhados, a manutenção adequada de árvores, o desligamento de aparelhos elétricos e do gás ao receber alertas, além da busca por abrigo seguro durante rajadas de vento forte. O material também orienta a população a não tocar em cabos de energia elétrica caídos e a comunicar imediatamente qualquer situação de risco aos órgãos competentes.

Prevenção

De acordo com a Defesa Civil, ações preventivas como essa são essenciais para reduzir riscos e preservar vidas, além de fortalecer a cultura de prevenção junto à comunidade, especialmente em regiões mapeadas como áreas de atenção.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, enfatizou que a prevenção é uma das prioridades da gestão. “Investir em ações educativas e preventivas é cuidar das pessoas. Nosso governo trabalha para que a cidade esteja preparada para enfrentar situações de emergência, reduzindo riscos e protegendo vidas”, declarou.

Já o vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou a importância da atuação integrada do poder público. “A presença da Defesa Civil nos bairros demonstra o compromisso da administração com a segurança da população. Informação, prevenção e proximidade com os moradores fazem toda a diferença em momentos de risco”, afirmou.

De acordo com o diretor executivo da Defesa Civil de Sumaré, Kleber Martins, o trabalho preventivo é essencial para reduzir danos e salvar vidas. “Nosso foco é antecipar riscos e levar informação diretamente à população que vive em áreas mais vulneráveis. A conscientização é uma ferramenta fundamental para evitar acidentes e preservar vidas durante eventos climáticos extremos”, destacou.

Defesa Civil

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar pelo 190. Também é possível receber alertas gratuitos cadastrando o CEP de interesse via SMS para o número 40199 ou pelo aplicativo Alerta SP.

