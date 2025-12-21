Termogênicos: Quais os benefícos do suplemento para a saúde física?

Nos últimos anos, os termogênicos vêm ganhando espaço na rotina de treinos, principalmente para quem busca auxílio no processo de emagrecimento. Por acelerar o metabolismo do corpo, o suplemento age no aumento do gasto calórico sem provocar danos à saúde.

“Os termogênicos intensificam o que chamamos de termogênese, que se refere a geração de calor no corpo. Esse processo faz com que o organismo precise gastar mais energia para manter suas funções vitais e favorece a queima de gorduras de forma rápida”, afirma a nutricionista da Soldiers Nutrition, Sandra Garcia.

Vale ressaltar que o consumo de termogênicos sem uma rotina disciplinada de atividades físicas e uma alimentação saudável não provoca a perda de peso, além de ser indispensável o acompanhamento com uma profissional. Para explicar um pouco melhor seus benefícios e como consumi-lo adequadamente, a nutricionista listou três vantagens do suplemento. Confira!

AUXÍLIO NO PROCESSO DE EMAGRECIMENTO

O grande atrativo dos termogênicos é contribuir para a perda de gordura corporal e o controle de peso a longo prazo. Ao consumi-lo da forma correta, o corpo passa a queimar mais calorias mesmo em repouso, o que torna o metabolismo mais eficiente.

“Para quem busca emagrecer, o uso do termogênico deve ser visto como um apoio estratégico dentro de um plano alimentar equilibrado. Apesar de auxiliar na queima de gordura e no controle do peso, seus resultados são potencializados quando somados a uma rotina saudável, com boa alimentação e prática regular de atividade física”, aconselha a profissional.

AUMENTO DE FOCO E DISPOSIÇÃO

Para além do emagrecimento, outro benefício no consumo do suplemento é o aumento do foco e da disposição durante os treinos. A presença de estimulantes naturais, como a cafeína, ajuda a reduzir a sensação de fadiga e melhora a resistência física, o que permite um ritmo mais produtivo e intenso na prática de atividades físicas.

“Os termogênicos podem proporcionar um aumento perceptível na disposição e na performance esportiva. Isso porque eles agem diretamente no bloqueio de adenosina, um neurotransmissor responsável por induzir o relaxamento e a sensação de cansaço, e na liberação de dopamina, adrenalina e noradrenalina, ligados à atenção, disposição, concentração e energia”, ressalta a nutricionista.

Devido a esses fatores, o seu consumo é indicado pela manhã ou no início da tarde, cerca de uma hora antes da atividade física. “A ingestão a noite pode influenciar na qualidade do sono por conta dos efeitos estimulantes”, ressalta Sandra.

MANUTENÇÃO DA MASSA MAGRA

Somado à queima de gordura, os termogênicos também podem atuar de forma indireta na preservação da massa magra durante as etapas de emagrecimento. Quando aliado a uma alimentação equilibrada e uma rotina ativa de treinos, os suplementos favorecem a oxidação de gordura e aceleram até a definição dos músculos.

“A manutenção da massa magra é um ponto fundamental em qualquer estratégia de emagrecimento. O uso de termogênicos pode auxiliar nesse aspecto ao estimular a utilização da gordura como fonte primária de energia, reduzindo a perda de tecido muscular e garantindo resultados mais sustentáveis”, explica.

