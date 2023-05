Dengue. 1a morte confirmada em SP. Veja cuidados

Foi divulgado pela Secretaria da Saúde (SMS) de SP na quinta-feira a 1a morte por dengue

na cidade este ano. A vítima foi uma mulher de 47 anos que vivia na zona norte, na região de Casa Verde/Cachoeirinha. De acordo com as informações da SMS, a paciente possuía comorbidades e apresentou sintomas da doença em 16 de janeiro, vindo a falecer oito dias depois, no dia 24.

O caso estava em processo de investigação epidemiológica e somente nesta quinta-feira foi confirmada a relação da morte com a dengue. A Secretaria Municipal da Saúde informou também que existem atualmente outros 11 óbitos em investigação relacionados à doença na cidade.

Combate

De acordo com a secretaria responsável, no decorrer deste ano foram realizadas 1.762.069 ações com o intuito de combater o mosquito Aedes aegypti na capital. Entre elas, destacam-se as 360.156 visitas residenciais, 15.484 vistorias em locais especiais e pontos estratégicos, além de 1.351.991 medidas de bloqueio de criadouros e nebulizações para evitar a reprodução do inseto transmissor da doença.

Em relação ao mês atual, a prefeitura deu início à instalação de 20 mil armadilhas de auto-disseminação de larvicidas, com foco nas áreas da cidade com maior incidência de casos de dengue, como Brasilândia, Jardim Ângela, Raposo Tavares, Sacomã, Itaquera e Santa Cecília. Até o momento, mais da metade das armadilhas já foram instaladas.

Como o esgoto pode influenciar no combate à dengue?

É importante adotar medidas preventivas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti e prevenir a dengue e outras doenças.

A SMS aconselha que as boas práticas de saneamento são fundamentais para o controle da doença e que o serviço de coleta e tratamento de esgoto é crucial para evitar o surgimento de criadouros do mosquito transmissor. É preciso manter ações constantes para combater o mosquito e garantir a saúde pública.

Confira alguns cuidados necessários com a rede de esgoto e nas residências para combater o mosquito

Utilização de ralos

Se os ralos da sua casa não possuem sistema para vedação, instale telas. O Aedes aegypti gosta de lugares escuros e úmidos para se proliferar, por isso, os ralos de esgotos são lugares ideais. Também deposite, com frequência, duas colheres de água sanitária diluída em um litro de água limpa, o que contribuiu para evitar a proliferação do mosquito em ralos que não são muito utilizados. Lembre-se, ainda, de acionar a descarga de vasos sanitários pouco utilizados.

Descarte o lixo corretamente

De acordo com profissionais de desentupimento, a rede de esgoto não é lugar de lixo. Ao depositar resíduos incorretamente nas pias da cozinha, banheiro e lavanderia, vasos sanitários e chuveiros, você colabora para o entupimento da rede e, consequentemente, acúmulo de água parada. Faça também o descarte do lixo nos cestos em horários próximos à coleta de lixo, isso também evita o acúmulo de água, em caso de dias chuvosos.

A separação da rede pluvial e de esgoto está sendo feita corretamente?

Durante as chuvas de verão, é comum que as telhas e as calhas fiquem sujas de folhas e outras sujeiras da natureza. Certifique-se de que a água da chuva que cai no seu imóvel está sendo direcionada corretamente para a rede de drenagem pluvial, e não para a rede de esgoto. Isso evita obstruções e, consequentemente, o acúmulo de água parada, o que pode contribuir para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Mantenha-se atento(a) diariamente

É comum que detalhes importantes sejam negligenciados em meio à rotina agitada. No entanto, para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, é importante realizar algumas tarefas simples no dia a dia, como manter as garrafas vazias sempre tampadas ou viradas com a boca para baixo, limpar ou preencher com areia semanalmente os pratos dos vasos de plantas, limpar com frequência os potes de água dos animais de estimação e realizar manutenção periódica na área da piscina, além de cobri-la com lona.

