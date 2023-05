As chuvas dos meses de verão reforçam a importância de sistemas que garantem a comunicação e a prevenção de riscos em cenários de desastres naturais, como as enchentes. Um exemplo disto é a ferramenta de alertas que a Defesa Civil, em parceria com a Robbu e o WhatsApp, disponibiliza à população para recebimento e envio de mensagens por meio do aplicativo para informar, em tempo real, sobre as possibilidades de enchentes, deslizamentos e outros problemas urbanos.

Nos primeiros meses de 2023, por exemplo, a Defesa Civil Nacional enviou 5.916.869 alertas para os usuários a partir de sua conta oficial no WhatsApp informando sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. A região que teve o maior número de mensagens enviadas foi a Sudeste, com 50,9%. Atualmente, o órgão tem 74.061 usuários ativos em seu banco de dados para o recebimento dos alertas via aplicativo de mensagens.

O chatbot responsável pelos alertas é fruto de uma parceria entre a Robbu, o WhatsApp e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). É possível receber as mensagens também por meio de SMS, TV por assinatura, Google e Telegram.

“Manter esse canal de comunicação aberto — entre gestão pública e cidadãos — é essencial para a segurança da população nessas situações. Isso porque, o projeto permite que todos estejam preparados e cientes dos dias com mais riscos, o que direciona as pessoas a se reprogramar e buscar um lugar seguro”, diz Francisco Dabus, diretor Comercial da Robbu.

Como se cadastrar?

Para receber os alertas, é preciso que o usuário envie uma mensagem para o telefone (61) 2034-4611. Após esse envio, será possível compartilhar a localização atual, ou escolher outras localidades, que sejam do interesse, para ficar por dentro das notificações.

Sobre a Robbu

