A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontrou uma espécie de CD

(Central de Distribuição) de material que teria sido roubado em vários supermercados de toda a região de Campinas.

A ocorrência foi registrada no final da tarde deste feriado de 1o de maio. A ação foi parar na zona rural já em Piracicaba, em bairro que faz divisa com Santa Bárbara’. A carga está avaliada em R$ 5 milhões.

Data: 1/05/23 17h

Local: rodovia Dona Margarida da Graça Martins km 95

GM Trajano

GM Bueno

Abaixo a síntese enviada à imprensa pelos agentes de segurança.

A equipe se encontrava em patrulhamento próximo a SP 304, sendo solicitados por M. que informou estar acompanhando um caminhão carregado com caixas plásticas, possivelmente furtadas na RMC, essa equipe juntamente com solicitante deslocou até a área rural de Piracicaba, onde J.R.S como proprietário do estabelecimento.

Foram localizadas diversas caixas com o logotipo de várias marcas e diversos bags com o material já triturado. Questionado o mesmo a respeito de notas fiscais J. não forneceu a equipe diante dos fatos e com o apoio da Guarda Civil de Piracicaba conduziu o responsável até o plantão policial onde a autoridade policial ratificou a prisão de J. por receptação ficando ainda uma equipe da Guarda Civil, preservando o local conforme determina do delegado da UPJ da cidade de Piracicaba, com os proprietários das caixas realizar a retirada dos materiais furtados pela manhã.

Material recuperado foi avaliado em aproximadamente 5 milhões de reais…

