Pesquisa larvária (Índice de Breteau) aponta necessidade de reforço da população na eliminação de recipientes com água parada

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré mantém em andamento a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), correspondente ao segundo Índice de Breteau de 2026. O levantamento identifica a presença e a densidade de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

As equipes do Controle de Arboviroses atuam, neste momento, nos bairros Matão, Vila Vale e Nova Terra. Durante o trabalho, os agentes identificaram um cenário considerado preocupante, com grande quantidade de larvas nos imóveis vistoriados.

Com base nos dados coletados, o município realiza o mapeamento epidemiológico e define as áreas prioritárias para intensificação das ações de combate ao mosquito. A pesquisa contempla todas as regiões da cidade.

Durante as visitas, os agentes de endemias vistoriam residências e coletam larvas quando identificadas. O trabalho integra as ações permanentes de enfrentamento às arboviroses no município.

Medidas preventivas

O coordenador do Controle de Arboviroses, Willian De Luca, reforçou as principais medidas preventivas que devem ser adotadas pela população. “Os moradores precisam eliminar qualquer acúmulo de água em tambores e recipientes. Os pratinhos de vasos de plantas devem permanecer com areia até a borda e precisam de limpeza com bucha regularmente. Também é possível utilizar água sanitária para desinfecção. As vasilhas dos pets necessitam de lavagem diária e o lixo dos quintais deve ser recolhido com frequência”, orientou.

Ao longo do ano, as equipes do Controle de Arboviroses realizam visitas domiciliares, busca ativa de casos suspeitos e positivos, verificação de quintais, aplicação de larvicidas quando necessário, retirada de materiais inservíveis e entrega de telas milimétricas. Os moradores também recebem orientações sobre sintomas e medidas preventivas.

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, destacou a importância da participação da população no combate aos criadouros. “É fundamental que a população receba as equipes e mantenha os cuidados preventivos, principalmente neste período de temperaturas mais baixas, no qual muitas pessoas acreditam na redução dos criadouros do mosquito. A destinação correta de resíduos também tem papel decisivo. O descarte irregular de lixo e entulhos amplia os criadouros e impacta diretamente os índices da doença”, afirmou.

Em 2026, Sumaré registra 709 notificações de dengue, com 82 casos confirmados e nenhum óbito até o momento.

Combate ao mosquito

Para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde orienta a adoção de medidas simples e eficazes, como:

• Manter a caixa-d’água sempre bem fechada, com tampa adequada;

• Remover folhas, galhos e objetos que impeçam o escoamento da água nas calhas;

• Evitar o acúmulo de água da chuva sobre lajes;

* Lavar semanalmente tanques e recipientes de armazenamento de água com escova e sabão;

* Colocar areia até a borda dos pratinhos de vasos de plantas;

• Trocar a água e lavar os vasos pelo menos uma vez por semana;

* Guardar garrafas sempre de boca para baixo;

•Descartar corretamente o lixo, especialmente pneus inservíveis;

* Não jogar lixo em terrenos baldios;

* Manter piscinas limpas, com uso adequado de cloro;

• Lavar e trocar semanalmente a água das piscinas infantis enquanto estiverem em uso e, quando não utilizadas, desmontá-las e armazená-las em local coberto.