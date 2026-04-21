O Deputado Federal Alencar Santana esteve neste último sábado, 18 de abril, em Americana, onde cumpriu uma intensa agenda de articulação política com o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

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O objetivo central do encontro foi a análise da atual conjuntura política nacional e seu reflexo nos municípios, além de abrir espaço para uma escuta ativa das demandas locais.

Durante a reunião com a militância e lideranças do diretório, o parlamentar destacou a importância de manter um alinhamento constante com a base para a formulação de políticas públicas que atendam às especificidades da região.

“Ouvir Americana e a nossa região é o passo fundamental para um mandato eficiente. Precisamos entender os desafios reais de quem vive e trabalha aqui para que o nosso trabalho em Brasília tenha impacto direto e positivo na vida da população”, afirmou o deputado.

Agenda Regional do deputado

Além do encontro em Americana, o parlamentar estendeu as tratativas a Santa Bárbara d’Oeste e lideranças de outras cidades da região. O roteiro focou na integração regional, discutindo projetos de desenvolvimento intermunicipais e o fortalecimento das agendas do partido para o próximo ciclo político.

O balanço das reuniões será utilizado para pautar novas ações e pleitos do mandato junto aos ministérios e órgãos federais competentes nas próximas semanas.