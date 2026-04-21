Projeto do vereador Professor Edinho cria centro de estudos a idosos em Sumaré

Proposta aprovada por unanimidade, com 20 votos favoráveis, amplia políticas públicas voltadas à terceira idade

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou, durante a 11ª sessão ordinária realizada na terça-feira (14), o Projeto de Lei nº 50/2026, de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), que cria o Centro de Estudos Livres da Terceira Idade (Celti) no município. A proposta tem como objetivo promover ações integradas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão voltadas à população idosa, com foco na melhoria da qualidade de vida, inclusão social e ampliação do acesso a serviços especializados. Com a aprovação em plenário, o projeto segue agora para sanção do prefeito.

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De acordo com o texto aprovado, o programa prevê a realização de estudos, debates e pesquisas sobre o envelhecimento, além de oferecer suporte a órgãos públicos na formulação de políticas específicas para pessoas com mais de 60 anos. Também está prevista a prestação de consultorias e serviços a instituições governamentais e não governamentais em temas relacionados à terceira idade.

“Trata-se de uma forma de buscar justiça social, haja vista que todos merecem um lugar de respeito na sociedade, logo a educação é o mecanismo capaz de transformar a sociedade, de proporcionar a todos mais igualdade de oportunidades além do desenvolvimento pessoal e profissional”, defende o vereador, na justificativa do projeto.

Entre as diretrizes do centro de estudos estão a promoção de cursos para atualização de conhecimentos dos idosos, incentivo à integração social, além da oferta de assistência nas áreas médica, jurídica e física. O programa também pretende contribuir para a elevação dos níveis de saúde física, mental e social da população idosa, utilizando recursos disponíveis no município.

Outro ponto destacado é a capacitação de profissionais de diversas áreas para lidar com as demandas específicas do envelhecimento, bem como a realização de seminários, publicações e estudos comparativos com experiências nacionais e internacionais. O projeto ainda prevê a criação de uma unidade de referência, com atuação voltada à saúde pública, socioterapia, serviços comunitários e ações em gerontologia.

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