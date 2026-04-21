Ex-jogador de futebol lança nova edição de devocional

Novo devocional de Michel Simplício propõe prática diária da fé e reorganizar a rotina

Notificações, prazos, trânsito, família, cobranças: com o tanto de coisas para fazer e lidar, a sensação é de que o dia termina antes mesmo de começar. Priorize Deus 2026, novo devocional do pastor Michel Simplício pela Editora Vida, chega ao leitor como resposta a esse cansaço coletivo que empurra a espiritualidade para os intervalos. Isso quando sobra algum.

Para Simplício, esse ritmo acelerado afasta os fiéis dos momentos de silêncio e escuta espiritual. “Vivemos em um mundo em que muitas vozes disputam nossa atenção. Entre compromissos, preocupações e distrações, é fácil deixar o tempo com Deus em segundo plano”, observa. “Mas é justamente nesses dias agitados que mais precisamos ouvir a voz do Pai”, completa.

O devocional oferece um roteiro diário para reorganizar uma vida mais centrada na fé, com 365 reflexões que cabem na rotina real. Cada página traz perguntas, espaços para anotações e estímulos à aplicação prática. A experiência também se estende ao ambiente digital: por meio de QR Codes, o leitor acessa mais de 3,2 mil minutos de ministrações em áudio, em uma jornada que envolve leitura, escuta e reflexão contínua ao longo do ano.

Com formação em Teologia, experiência como atleta profissional e atuação pastoral, Michel Simplício construiu uma linguagem acessível e conectada à realidade brasileira. Após as edições anteriores de Priorize Deus e da versão infantil, esta nova publicação consolida um projeto já reconhecido pelo público, agora disponível nas versões mocha, em edição limitada, e marrom.

Ficha técnica:

Título: Devocional Priorize Deus 2026

Subtítulo: Devocionais Diários Para 365 Dias

Autor: Michel Simplicio

Editora: Vida

Páginas: 400

Formato: 15,3 x 22,8 cm

ISBN: 978-65-5584-780-2 (Marrom)

ISBN: 978-65-5584-781-9 (Mocha)

Cores: mocha (edição limitada) e marrom

Preço: R$ 99,90

Onde encontrar: site da Editora Vida, Amazon e principais livrarias do país

Sobre o autor: Michel Simplício é casado com Letícia Rossetto e pai de Mateus e Débora, assumiu o compromisso de impulsionar pessoas ao desenvolvimento de um relacionamento íntimo, pessoal e diário com o Senhor. Bacharel em Teologia Eclesiástica, conferencista e escritor, também possui uma bela história como atleta profissional de futebol, área na qual alcançou muitas pessoas para Jesus Cristo no Brasil, na Europa e na Ásia. Atualmente, dedica-se com zelo, intensidade e paixão ao cuidado direto e indireto de milhares de vidas. Instagram: @michelsimplicio | @priorizedeus.oficial

Sobre a editora: A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 60 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.

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