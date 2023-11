Desafio de natal Alec tem corrida e caminhada

Desafio de natal Alec 2023 tem corrida e caminhada

A associação livres em Cristo realiza no dia dia 10/12/23 sua prova de solidariedade.

Largada às 7h 45 min

Percurso de 5 km ( corrida ou caminhada)

Local de largada: Bike Hotel Americana

Kits serao retirados no dia 09/12/2023

Corrida de cunho beneficente, todos os participantes receberao medalha de participação

Teremos, ao final da corrida, uma cafe da manhã para confraternizarmos

Sorteio de brindes

Não precisa ser corredor! Basta caminhar! E nessa acao fazer o bem !

Todos receberao 1 kit com medalha, camiseta, numero de peito

Ao termino teremos um cafe da manha e sorteio de brindes bem legais!

Ate la! Quem sabe nao nasce aqui mais um corredor (a)??

Valor por inscrição R$75,00

Toda inscrição será revertida para Alec em prol do natal de 300 crianças e suas famílias somando um público de 1000 pessoas.

