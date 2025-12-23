Micro-ônibus da Secretaria de Saúde deixou materiais inadequados no Bosque do Santa Rosa

Esta segunda-feira (22) teve um caso de descarte de lixo e entulhos em local incorreto em Nova Odessa. Munícipes filmaram um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Nova Odessa, com descrição de ‘Transporte de Pacientes’, de onde um homem desceu e descartou vários sacos de lixo no Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa.

O descarte ocorreu sobre a calçada e até mesmo parte da via de passagem dos veículos, uma vez que os espaços para alocação dos materiais já estavam totalmente lotados. A cena gerou questionamentos de cidadãos sobre o tipo de material descartado e o transporte por veículo que carrega pessoas enfermas no município.

“É um descaso. Um absurdo. Ônibus que faz transporte de pacientes carregando lixo dentro”, apontou o vereador Elvis Garcia-Pelé (PL). Após receber imagens do descarte, o parlamentar esteve no local para conferir que tipo de materiais foram descartados.

Restos de podas

Houve a constatação que dentro dos sacos havia restos de poda de árvores e de grama, além de alguns materiais recicláveis. “Tava bem feia a situação da caçamba”, detalhou Pelé. “Essa situação não pode acontecer. A Prefeitura precisa apurar o que aconteceu”, explicou.

Assim como o Parque Ecológico Isidoro Bordon (Zoológico Municipal), o Bosque Manoel Jorge possui um LEV (Local de Entrega Voluntária), para o correto descarte de materiais recicláveis (papéis, plásticos, metais e vidros). Todo o material descartado nos LEVs é retirado por cooperativas de recicladores que trabalham em parceria com a Prefeitura.

Já os restos de podas, entulhos e materiais inservíveis devem ser levados aos EcoPontos. Em Nova Odessa existem as unidades do Triunfo (Avenida Frederico Hansen, 263, ao lado da Estação de Captação de Água da Coden) e no Monte das Oliveiras – Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com Rua Aristides Réstio, s/n.

A reportagem do Novo Momento entrou em contato com a Prefeitura, através da Diretoria de Comunicação, enviando o vídeo e questionando a respeito da situação flagrada. Até o momento do fechamento da matéria não houve retorno, mas é disponibilizado o espaço caso a Administração Municipal queira se manifestar.