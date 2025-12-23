TNT Sports aposta em novos nomes e anuncia seus embaixadores para o Paulistão 2026

A partir de 10 de janeiro, a TNT Sports traz a cobertura completa e multiplataforma do Paulistão 2026, o principal estadual do país. Para reforçar o seu consagrado time de especialistas, a marca esportiva novamente contará com quatro embaixadores, que representarão cada um dos gigantes clubes do Estado e atuarão como comentaristas nas transmissões do torneio e nos programas da casa.

Já habituados com a cobertura do Paulistão, o ex-goleiro Velloso e o ex-lateral Ilsinho, mais uma vez, vão compor o elenco da TNT Sports como embaixadores de Palmeiras e São Paulo, respectivamente. Para representar Corinthians e Santos, a marca esportiva anunciou grandes novidades e contratou os ex-meias Elias e Madson, que construíram trajetórias vitoriosas com as camisas dos clubes alvinegros e se tornaram ídolos das torcidas. Os quatro craques estarão presentes nas transmissões de todos os jogos de seus respectivos clubes. Ainda participarão da programação da TNT Sports nos dias de rodadas e produzirão conteúdos exclusivos para as redes sociais da marca.

Elias acumula mais de 250 jogos pelo Timão e foi protagonista de importantes títulos. Como meio-campista do Corinthians, levantou os troféus do Paulistão, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Série B nacional. Elias ainda atuou pela Seleção Brasileira nas disputas de duas edições da Copa América.

Já Madson representou o Santos entre 2009 e 2010 e conquistou o carinho da torcida. O habilidoso meia foi peça chave do icônico elenco do Peixe que encantou o Brasil e venceu os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil em 2010.

A TNT Sports renovou recentemente seus direitos de transmissão do Paulistão. A Partir de 2026, a plataforma de streaming HBO Max passará a transmitir todos os duelos da competição estadual. Já o canal TNT segue exibindo partidas selecionadas. Em seus perfis nas redes sociais, que contam com mais de 70 milhões de seguidores e alcançam mais de 117 milhões de pessoas por mês, a marca esportiva apresenta entrevistas, reportagens especiais e melhores lances dos jogos.

