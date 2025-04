A Desktop, empresa de telecomunicações presente em aproximadamente 200 cidades do interior e litoral paulista, incluindo Nova Odessa e Sumaré, acaba de abrir o processo seletivo do seu Programa de Estágio. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de maio por meio do link https://www.ciadeestagios.com.br/programas/desktop.

Ao todo, serão 25 contratações para diversas áreas da empresa, sendo elas: Engenharia, Tecnologia da Informação, Experiência do Cliente, Operações, Vendas e Marketing, M&A e Finanças, Satisfação do Cliente, Planejamento de Operações, Gente e Gestão. Os selecionados irão atuar, de forma híbrida, na cidade de Nova Odessa (prédio corporativo), por até dois anos de estágio supervisionado.

Para participar, é necessário estar cursando a partir do segundo semestre dos cursos de Engenharia (todas), Administração, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Economia, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Matemática e Gestão Financeira, e ter previsão de conclusão a partir de julho de 2026.

O processo seletivo está programado para iniciar na terceira semana de abril e contará com as seguintes fases: triagem de pré-requisitos, dinâmicas online (prevista para terceira semana de abril até a terceira semana de maio), painel presencial com gestores (entre a última semana de maio e a primeira semana de junho) e, por fim, convocação dos aprovados.

“Na Desktop, acreditamos que investir em talentos é essencial para o nosso crescimento e para o fortalecimento do setor de telecomunicações. Com o nosso programa de estágio, oferecemos aos jovens uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento, aliando teoria e prática em um ambiente inovador e dinâmico, para que se formem profissionais qualificados e preparados para os desafios do mercado”, destaca o Gustavo Redondo, diretor de Gente, Gestão, ESG.

A Desktop oferece diversos benefícios ao longo do Programa de Estágio, sendo eles: Vale Refeição ou Alimentação, Vale Transporte e Seguro de Vida. As vagas são híbridas, ou seja, parte do tempo em home office e outra parte de forma presencial. O período de seleção vai da terceira semana de abril até a segunda semana de julho. O formato de trabalho é presencial, híbrido e remoto, com duração de 12 a 24 meses.

A empresa

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha e destaque nacional em satisfação do cliente pelo NPS Awards 2024. Conta com um dos maiores crescimento orgânico de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em 200 cidades, a Desktop possui mais de 4.500 colaboradores e conecta mais de 1,1 milhões de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor.