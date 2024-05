Um desmanche foi alvo de ação da DIG de Americana

esta quinta-feira. A ação da polícia também desmantelou uma quadrilha de receptadores e lacrou o local que era utilizado para depenar os veículos na rua Florindo Cibin, 2368.

Presos: 03

Veículos apreendidos: 12

Diversas peças e motores de veículos

Síntese da diligência:

Em decorrência de investigações realizadas pela DIG de Americana visando identificar e responsabilizar furtadores e receptadores de veículos atuantes na região, nesta data houve operação de campo que culminou na localização de um estabelecimento clandestino onde funciona um desmanche de veículos pesados. Comunica-se a prisão em flagrante de três indivíduos, os quais possuem diversos registros criminais por receptação e outros crimes patrimoniais. Todos residem na cidade de Santa Bárbara D’Oeste. Pelo local, que não possui licenças ou demais documentos para funcionamento, foram apreendidos ao menos doze veículos, entre vans, motocicletas e caminhonetes, os quais estão situados nas imediações da Avenida Carmine Feola, região central de Americana. Ainda existem indícios da prática de poluição ambiental em razão do descarte e manuseio irregular de produtos diretamente no solo. Ocorrência iniciada por volta das 15h, perícia técnica acionada. Dentre as diversas peças veiculares, um rastreador que acusa a presença de partes de um veículo produto de roubo na cidade de Poá. Em tese os três indivíduos serão responsabilizados por associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículo.