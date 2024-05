São Paulo voa por cima do Águia de Marabá (2-0)

O São Paulo assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa

do Brasil ao derrotar o Águia de Marabá na noite desta quinta-feira. Mesmo sem a vantagem do jogo de ida, o Tricolor não deu chances ao adversário e dominou a partida do começo ao fim.

Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados no primeiro tempo, com Lucas convertendo um pênalti e Erick ampliando o placar. O próximo oponente do São Paulo será definido por meio de sorteio realizado pela CBF.

A entidade ainda não anunciou as datas para os confrontos da terceira fase entre Internacional e Juventude, Athletico-PR e Ypiranga de Erechim, e Grêmio e Operário-PR.

