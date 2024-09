Dia da Banana: Aprenda a prepará-la com mel e sirva a sobremesa assada

Como alternativa para o café da manhã, servida pura, junto a outras frutas e toppings ou como recheio de bolos e tortas, a banana é uma aliada de todas as horas e não há como negar. E para celebrar o dia (22) desse alimento rico em potássio, vitaminas C, A e B6, Baldoni ensina uma versão deliciosa da fruta assada e recheada com o mel eleito por cinco vezes como o melhor do Brasil, segundo o Congresso Brasileiro de Apicultura. Confira o passo a passo e aproveite.

Banana Assada com mel

Ingredientes:

2 bananas maduras

4 colheres de sopa de mel Baldoni, mais extra para regar

2 colheres de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela

200g de iogurte grego em pote

4 colheres de chá de nozes picadas

Modo de Preparo:

– Pré-aqueça o forno a 190⁰C

– Corte as bananas no sentido do comprimento e coloque-as em uma assadeira forrada com papel alumínio.

– Despeje uma colher de sopa de mel e uma pitada de canela e açúcar sobre cada metade da banana, garantindo que fiquem uniformemente revestidas.

– Asse por 10-15 minutos até que as bananas fiquem macias e pegajosas.

– Sirva quente com um bocado de iogurte grego regado com mel e uma colher de chá de nozes polvilhadas em cada metade.