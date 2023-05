O salgado mais amado do Brasil (coxinha) tem um dia reservado

só para ele, 18 de maio, e não há nada mais justo, já que atravessa séculos agradando públicos de todas idades e classes sociais. Democrática e deliciosa, a coxinha é sempre presença confirmada nas mesas dos bares e nas festas infantis. Seja para comemorar ou afogar as mágoas, para beliscar ou matar a fome, qualquer hora é uma boa hora para degustar o quitute.

Pensando em celebrar o dia dessa estrela dos botecos, com muito sabor, a Carol Coxinhas, maior rede de salgados do país, divide a receita do carro chefe da marca, a coxinha tradicional. Confira:

Ingredientes massa

1,5 l de água

30 g de caldo de galinha

20 g de tempero para aves

25 g de sal

250 ml de óleo

1 kg de farinha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água com todos os temperos. Ligue o fogo. Quando levantar fervura, coloque a farinha toda, abaixe o fogo e mexa até misturar bem a farinha. Deixe cozinhar por 10 minutos, sempre mexendo para não grudar e queimar no fundo da panela. Depois de cozida, vire a massa na mesa e sove para encorpá-la. Deixe esfriar para modelar as coxinhas.

Ingredientes recheio

2kg de peito de frango desfiado temperado apenas com sal (sem osso e sem pele)

60 ml de óleo

30 g de alho triturado

40 g de cebola triturada

20 g de colorau

1 pitada de orégano

½ sachê de molho de tomate tradicional

Sal à gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo, em seguida frite o alho e a cebola até murchar, sempre mexendo para não queimar. Coloque o resto dos temperos. Adicione o frango desfiado e misture bem no fogo baixo. Experimente e adicione mais sal, se necessário. Recheie a massa com o frango e enrole em formato de coxinha.

Para empanar

1 l de água

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 kg de farinha de rosca

Modo de preparo

Em uma bacia, coloque a água com o sal e a farinha de trigo. Mexa bem. Em outra bacia, coloque a farinha de rosca. Passe as coxinhas na água e em seguida, na farinha de rosca. Frite.

Tempo de preparo da receita toda: 90 minutos

Tempo de fritura: 1 minuto e meio, aproximadamente – porções pequenas na panela

Air fryer: 7 minutos – temperatura 200 graus

