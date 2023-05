Atropelada no serviço por outro peão

Uma mulher foi atropelada por outro funcionário



em horário de serviço na segunda-feira em Santa Bábara d’Oeste. A trabalhadora lavava a calçada de uma empresa de resíduos industriais. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e ouviu com a vitima.

Ela contou que o condutor de um Volkswagen Saveiro, que trabalha no mesmo local, deu ré no veículo e a atingiu. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima. Ela se queixou de dores nas mãos, pernas e cotovelos e ficou internada no Hospital Afonso Ramos. A polícia ouviu um representante da empresa para apurar o ocorrido.

Ele informou que no momento não havia possibilidade de identificação do motorista responsável pelo atropelamento.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento