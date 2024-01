Cerca de 70% do corpo é composto por água e mantê-lo hidratado é essencial para o seu bom funcionamento. A água que bebemos é distribuída entre as células, músculos, órgãos e sangue. Ela protege os tecidos, atua no transporte de oxigênio, nutrientes e hormônios, elimina as toxinas, ajuda na regulação do intestino e no funcionamento dos rins.

Mas, para a água conseguir entrar nas células e realmente hidratar o nosso corpo, ela precisa dos eletrólitos – sais minerais formados por sódio, potássio, cálcio e cloro, que desempenham funções importantes no corpo, como manter a estabilidade da água, ajudar nos movimentos musculares e no funcionamento dos órgãos vitais.

Quando estamos desidratados, o nosso corpo dá sinais que nem sempre são associados à baixa ingestão de água. Cansaço, boca e pele seca, cãibra, prisão de ventre, irritabilidade, indisposição e metabolismo lento são alguns dos alertas.

“Vale ressaltar que a sede é um grande indicativo da desidratação. O ideal é que o consumo de água seja fracionado ao longo dia. Assim, é possível manter o corpo sempre hidratado e evitar os problemas de saúde causados pela falta de líquidos.” destaca Anne Albano, nutricionista e analista de educação e treinamento da Essential Nutrition.

Com a chegada do verão – altas temperaturas e dias mais quentes – um dos cuidados mais importantes com a saúde, sem dúvida, está relacionado à hidratação. O calor intenso faz com que algumas funções fisiológicas do corpo sofram alterações e o aumento da transpiração é uma delas.

“Muitas pessoas não sabem, mas o suor é composto por água e sais minerais, os famosos eletrólitos, essenciais para nos mantermos hidratados. O principal causador do desequilíbrio no nível de eletrólitos é a eliminação excessiva que acontece pelo suor e pela urina. Por isso, é tão importante repô-los, e só ingestão de água nem sempre é suficiente para restabelecer esse equilíbrio”, explica a nutricionista.

Esses elementos podem ser encontrados em determinados alimentos, como abacate, banana, ameixa, batata-doce, castanhas, nozes, lentilha, feijão, azeitona, entre outros. No entanto, como nem sempre é possível manter uma alimentação balanceada para suprir a quantidade ideal destes minerais, a suplementação passa a ser uma grande aliada, como é o caso de Hydrolift, da Essential Nutrition, marca referência em suplementos alimentares com foco em saúde e bem-estar.

Hydrolift possui uma formulação equilibrada com eletrólitos, oligoelementos, vitamina C e outros micronutrientes. Disponível nos sabores Neutro, Tangerina e Limão Siciliano,

ele repõe de forma prática e eficiente o que é perdido durante o dia, seja com o calor, em ambientes com um clima mais seco, na prática esportiva ou diante de um quadro de desidratação.

Mais 5 dicas extras para manter o corpo hidratado:

– Crie alarmes para lembrar de beber água;

– Tenha o hábito de ter sempre por perto uma garrafinha de água e aumente o consumo gradativamente;

– Saborizar a água com frutas, especiarias e ervas também é um ótimo estímulo para se hidratar;

– Alguns alimentos são indicados para complementar a hidratação: frutas ricas em água, como melancia, melão, abacaxi, morango e laranja; legumes e hortaliças, como abobrinha, pepino, alface, rúcula, couve, acelga e espinafre;

– Evite alimentos ultraprocessados que são pobres em água e isso inclui também algumas bebidas que, apesar de líquidas, contém alto teor de açúcar ou adoçantes artificiais.

