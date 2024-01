Revelação do Rodeio de Americana, Cássio Dias vence em Chicago e assume liderança mundial

Jovem que tirava leite em troca de montar em bezerros do amigo do pai, é novo n° 1 do ranking PBR.

Natural de São Francisco (MG), com 14 anos, ele vendeu picolé na rua e fugiu de casa pra trabalhar com rodeio. Foi até o rancho da família Laurindo em Fernandópolis e depois se fixou em Estrela d’Oeste.

Por duas vezes ele quase desistiu. Após gastar tudo o que ganhava na roça para participar de etapas sem vitória, ele foi orientado a parar, até que seu tio apareceu com um ingresso pago para o torneio de Inocência, onde ele ganhou uma moto.

Noutra ocasião, ele ficou 72h trabalhando na plantação de cana para conseguir pagar os R$ 300 de outra competição e deu certo: entrou para a equipe Rozeta.

Desde 2021 ele seguia surpreendendo, mas foi na Festa do Peão de Americana, em 2022, quando ele levantou poeira, emocionou o público e conquistou todos os prêmios possíveis dos dois finais de semana, faturando mais de R$ 70 mil. Naquele mesmo ano, Cássio venceu o Rodeio de Barretos.

Em 2023, Dias competiu pela PBR a etapa de Kansas e da Pensilvânia nos EUA, vencendo as duas e faturando $95 mil dólares.

Desde então ele vinha lutando pela liderança do ranking mundial, até que neste sábado (13), diante de uma multidão, ele venceu o Rodeio de Chicago (seu sonho de infância), faturou mais US$ 48.906, ultrapassando o líder Richardson (EUA) e assumindo a liderança mundial com 108 pontos de vantagem.

