Dicas para um corpo ideal em apenas 4 semanas

Na contagem regressiva para o verão, especialista explica como ficar mais saudável em pouco tempo

O inverno está chegando ao fim e a temporada de verão se aproxima. É neste momento que muitas pessoas começam a busca da forma física que julgam ideal para sentir mais confiança e saudabilidade. Uma recente pesquisa do Opinion Box mostrou que 51% dos entrevistados relacionam a aparência física à felicidade deles, sendo que muitas pessoas chegam a parar de usar determinados tipos de roupa por não se sentirem bem com o próprio corpo.

Para ajudar nessa jornada, Deise Doi, criadora do método de emagrecimento Metabolismo Magro, nutricionista pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase e fundadora da Clínica de Injetáveis InjetSlim, compartilhou estratégias cruciais para alcançar o objetivo em cerca de quatro semanas. “O verão pode parecer estar quase aqui, mas ainda há tempo suficiente para o seu corpo se ajustar e começar a queimar gordura de forma eficaz”, comenta.

Para ela, as mudanças graduais são aquelas que levam a resultados duradouros, desde que sejam consistentes. É preciso cuidado com medidas extremas que fazem grandes promessas, mas podem prejudicar o corpo a longo prazo.

Além disso, o equilíbrio de nutrientes é um ponto-chave, com moderação no consumo de carboidratos simples. “O excesso deles pode levar a um ganho de peso rápido”, explica. Sua recomendação é reduzir esses carboidratos, manter uma ingestão adequada de proteínas e não eliminar as gorduras naturais da dieta. Além disso, ela enfatiza a importância de comer apenas quando se está verdadeiramente com fome.

O jejum estratégico é outra possibilidade que traz benefícios na queima de gordura, quando realizado de forma natural. Isso porque ele ajuda a diminuir os níveis de glicose no sangue, incentivando o corpo a usar suas reservas de gordura como energia. Entretanto, ela destaca a importância de iniciar o jejum de maneira adequada e escolher alimentos que não anulem seus esforços durante o período.

Por fim, para otimizar a jornada de emagrecimento, a especialista recomenda uma suplementação cuidadosa. “Essa deve ser uma atividade personalizada, considerando as necessidades individuais”, diz. Nesse cenário, ela menciona alguns suplementos que podem ser benéficos para muitos, incluindo ômega 3, vitamina C, vitamina D, complexo B, própolis, curcumina, creatina e magnésio. “A chave para alcançar resultados duradouros não é apenas a adoção de uma única estratégia, mas a combinação inteligente de várias delas”, afirma.

Ela destaca ainda a importância de combinar a gestão da fome falsa, aceleração da queima de gordura e suplementação adequada para obter sucesso não apenas no verão, mas em todas as estações do ano. “Com paciência, comprometimento e uma abordagem equilibrada, é possível transformar a contagem regressiva em uma jornada gratificante em direção ao bem-estar total”, conclui.

Sobre Deise Doi

Palestrante e nutricionista com mais de 15 anos de experiência, pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Fundadora da Clínica de Injetáveis InjetSlim e criadora do método de emagrecimento Metabolismo Magro, que abrange três elementos: perder a fome falsa, ter acesso às estratégias mais efetivas e acelerar o metabolismo.