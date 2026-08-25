A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, prendeu nesta terça-feira (25) um homem de 32 anos investigado por participação no roubo de uma carga de peças automotivas avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

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A prisão ocorreu durante a Operação Cavalo de Troia, realizada nas cidades de Santos e São Vicente. O investigado, que trabalha como motorista de caminhão, foi localizado no bairro Macuco, em Santos, e teve a prisão temporária cumprida.

O roubo aconteceu no fim de julho, na região da Rodovia Anhanguera, entre Nova Odessa e Americana. Segundo a investigação, o motorista transportava peças automotivas de São Paulo para Goiânia (GO) quando foi rendido por criminosos em um posto às margens da rodovia.

Vídeo- Agentes da DIG prende acusado

Durante a ação, os suspeitos teriam desacoplado o cavalo mecânico original do semirreboque e colocado outro caminhão no lugar para levar a carga. A estratégia teria sido usada para dificultar a identificação dos responsáveis.

A investigação da DIG contou com análise de imagens de câmeras de monitoramento, trabalho de campo e ferramentas de inteligência policial, além do apoio da Guarda Municipal de Americana. Um VW Golf preto foi identificado como veículo utilizado para dar suporte ao roubo.

Com as informações reunidas, a Justiça autorizou a prisão temporária de um dos investigados e mandados de busca em endereços de Santos e São Vicente.

Durante a operação, os policiais apreenderam o VW Golf apontado como utilizado no crime, celulares, documentos, uma jaqueta e um boné. Segundo a Polícia Civil, as peças de roupa podem ter sido usadas pelo suspeito no dia do roubo.

Outro mandado de busca também foi cumprido contra um segundo investigado, mas ele não foi localizado.

A operação teve apoio da DIG/DEIC de Santos e do Deinter-6. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos, esclarecer as circunstâncias do crime e tentar recuperar a carga roubada.

Fernanda Daniel | Novo Momento