A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), vai leiloar 310 veículos apreendidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo legal. O leilão será realizado em setembro, de forma on-line, pelo site sumareleiloes.com.br.

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A lista inclui veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis, que estão custodiados no Pátio Municipal (Rua Plínio Salgado, 346, Distrito Industrial II) e em dois bolsões localizados na Avenida da Saudade, 461, Santa Cecília; e Rua Tupinambás, 578, Jardim Mariana, respectivamente.

Os lotes ficarão disponíveis para visitação entre os dias 8 e 11 de setembro, das 9 às 16 horas. Interessados também podem tirar dúvidas com a concessionária responsável pelos serviços de remoção e guarda de veículos, por meio do telefone (19) 99218-8840.

Haverá três leilões em Santa Bárbara

O primeiro ocorre no dia 16 de setembro, às 9 horas, e envolve apenas os veículos conservados. No dia seguinte, às 9 horas, serão leiloadas as sucatas aproveitáveis, inclusive aquelas com motor inservível. O leilão das sucatas inservíveis também acontecem no dia 17, porém mais tarde, às 16 horas.

Os participantes devem realizar um cadastro com antecedência mínima de 48 horas, pelo site sumareleiloes.com.br. Mais informações podem ser conferidas no edital publicado na edição de sábado (22) do Diário Oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/176).