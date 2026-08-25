Revitalizado há 3 anos, Centro de Especialidades Odontológicas ultrapassa marca de 100 mil procedimentos

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O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Americana completou, na última sexta-feira (21), três anos da reforma e revitalização do espaço, obra entregue pelo prefeito Chico Sardelli em agosto de 2023. Neste período, o serviço registrou 31.129 atendimentos e 107.268 procedimentos realizados, consolidando-se como referência em prevenção e tratamento em saúde bucal no município. O CEO está localizado na Rua Dom Pedro II, nº 81, Centro, ao lado dos Correios.

Os serviços oferecidos no espaço incluem cirurgia oral, diagnóstico bucal, endodontia, odontopediatria, periodontia, exames de raio-x periapical e atendimento especializado a pessoas com deficiência (PCD).

De segunda a sexta-feira, a unidade realiza apenas tratamentos especializados a partir de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde. Já aos sábados, domingos, pontos facultativos e feriados, o plantão odontológico atende demandas espontâneas de urgência das 8h às 12h.

“A revitalização do CEO foi um dos principais avanços da Saúde de Americana nos últimos anos. Estamos falando de um espaço que recebeu uma importante melhoria na estrutura e que, desde então, vem garantindo mais qualidade e conforto para pacientes e profissionais. Os 107 mil procedimentos realizados nesses três anos mostram a importância desse serviço para a população e reforçam o nosso compromisso com uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada”, celebrou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O espaço conta, atualmente, com 24 profissionais – 14 dentistas, sete auxiliares de odontologia, uma recepcionista, um estagiário e um servente – e atende, em média, 1.080 pacientes por mês.

“A revitalização trouxe uma transformação importante para o serviço, tanto para quem trabalha na unidade quanto para quem precisa do atendimento. As melhorias proporcionaram um ambiente mais adequado, seguro e confortável, contribuindo diretamente para a qualidade do atendimento. Hoje, temos uma unidade que se tornou referência no município em prevenção e tratamento especializado em saúde bucal”, pontuou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A revitalização do CEO contemplou melhorias estruturais no prédio, como substituição do telhado, piso, portas e janelas; revisão da rede elétrica e sistema de calhas; instalação de novo forro, luminárias e grades; pintura interna e externa; troca das louças; novo calçamento; e identificação visual.

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