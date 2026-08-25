O Sumaré Futsal está na grande final da 14ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo – fase subregional. A classificação veio na noite desta segunda-feira, em uma partida emocionante disputada em Indaiatuba, contra a equipe de Campinas, que terminou com vitória sumareense por 4 a 3.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O confronto foi marcado por reviravoltas e muita disputa. Campinas começou melhor e abriu o placar logo nos primeiros minutos, colocando Sumaré em situação de desvantagem. A equipe local, porém, reagiu e passou a controlar as ações da partida.

Com uma boa recuperação, Sumaré conseguiu virar o marcador e chegou a abrir 3 a 1, mostrando poder de reação e organização para buscar a classificação. Ainda no primeiro tempo, Campinas conseguiu diminuir a diferença e marcou o segundo gol, levando a partida para o intervalo com o placar de 3 a 2 para o time da casa.

Na segunda etapa, Campinas voltou pressionando e conseguiu chegar ao empate. A partida ganhou ainda mais intensidade, com as duas equipes buscando o gol da vitória e criando oportunidades.

Quando o confronto caminhava para os minutos decisivos, apareceu Benjamin. O jogador marcou o quarto gol de Sumaré e recolocou a equipe na frente: 4 a 3. A partir daí, o Sumaré Futsal mostrou maturidade para administrar a vantagem e resistiu à pressão adversária até o apito final. Com a vitória, a equipe garantiu a classificação para a grande decisão da fase subregional.

Sumaré faz decisão será contra Paulínia

Na final, o time terá pela frente a equipe de Paulínia. O confronto definirá o campeão da fase subregional da 14ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo. A data, o horário e o local da decisão ainda serão definidos e posteriormente divulgados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.