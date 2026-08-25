Morreu esta terça-feira, aos 80 anos, Dolly Parton, ícone da música country americana e dona de hits como Jolene e I Will Always Love You.
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Sobrinho de Dolly Parton anunciou a morte
“Oi todo mundo, sou Bryan Seaver, filho de Cassie Parton e represento a família Parton e Owen hoje e venho anunciar a morte da minha tia”, disse o sobrinho e chefe de segurança da cantora.
Segundo ele, um vídeo foi feito a pedido de Dolly. “Quando fui absorvido pela rotina dela”, disse. “É uma honra e uma honra de noticiar com orgulho e tristeza”, disse Bryan.
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