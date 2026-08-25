O aumento no registro de pedágios freeflow em todo o Brasil fez aumentar as tentativas de golpes pela internet. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) fez um alerta aos motoristas sobre a ocorrência de golpes que utilizam indevidamente o nome do sistema Free Flow, o pedágio eletrônico sem cancelas adotado em rodovias concedidas.

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Criminosos têm se aproveitado da novidade para aplicar fraudes, cobrar valores inexistentes e induzir usuários a realizar pagamentos indevidos ou fornecer dados pessoais.

O Free Flow permite que o veículo passe pelo ponto de cobrança sem parar. A identificação é feita por meio de câmeras e sensores, e o usuário deve consultar e quitar a tarifa posteriormente, dentro de 30 dias, diretamente com a concessionária responsável pela rodovia. Não há envio automático de boletos por correio ou um site único para consulta de débitos.

CNH do Brasil agora com registro do freeflow

Ministério dos Transportes disponibilizou, nesta segunda-feira (24), no aplicativo CNH do Brasil, a consulta às passagens realizadas em sistemas de free flow integrados. A funcionalidade reúne, em um único ambiente, informações sobre a circulação por pedágios eletrônicos, com data do registro, identificação da concessionária responsável, situação da tarifa e acesso ao canal indicado para pagamento.

Na plataforma, estarão os dados integrados às bases nacionais de trânsito, independentemente da esfera da rodovia ou via – federal, estadual, distrital. O usuário poderá localizar os deslocamentos realizados e identificar o canal para regularizar eventuais tarifas pendentes.

O pagamento não é realizado no aplicativo. A CNH do Brasil concentra as informações e direciona o usuário ao canal disponibilizado pela concessionária responsável para a quitação dos encargos em aberto.