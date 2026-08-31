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Um homem que dirigia sua moto, bateu em um carro parado e acabou preso pela polícia em Americana este domingo. O caso aconteceu na rua Ernesto Furini e o homem ainda foi atendido e levado para o hospital.

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E.M., de 53 anos, foi detido por embriaguez ao volante.

Abaixo relato da PM sobre homem que dirigiu manguaçado

Policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo. No local, foi constatado que o condutor da motocicleta havia colidido contra um veículo que estava devidamente estacionado, sofrendo escoriações em decorrência da queda. Durante o atendimento, os policiais identificaram diversos sinais notórios de embriaguez no condutor. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Americana para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. o indiciado permaneceu preso.