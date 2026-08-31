Cidade CSC 2026 reúne prefeitos de todo o país para discutir o futuro da gestão urbana

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O Cidade CSC, o maior evento da América Latina de cidades inteligentes, já tem confirmada uma lista expressiva de prefeitos que participarão da edição de 2026. O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em São Paulo, e reúne em um único espaço três iniciativas que já eram referência isoladamente: o Connected Smart Cities, o CSC GovTech e o Parque da Mobilidade Urbana.

A proposta da edição deste ano é justamente essa integração. Organizado pela Necta, o Cidade CSC passa a ser estruturado em três dimensões que buscam refletir o funcionamento real das cidades: espaço (como a cidade é planejada e vivida), sistema (como é operada e governada) e movimento (como se desloca e funciona no tempo). Na prática, isso significa que planejamento urbano, gestão pública e mobilidade deixam de ser tratados como frentes separadas e passam a dialogar dentro da mesma programação.

Prefeitos confirmados

Entre os gestores municipais que já confirmaram presença estão:

– Geninho Zuliani – Prefeitura de Olímpia (SP)

– Michell Peninha – Prefeitura de Imbituba (SC)

– Celso Florêncio – Prefeitura de Jacareí (SP)

– Sidney Jorge Rosa – Prefeitura de Paragominas (PA)

– André Paccola Sasso – Prefeitura de Lençóis Paulista (SP)

– Franco Fiorot – Prefeitura de Linhares (ES)

– Vagner Espindola – Prefeitura de Criciúma (SC)

– Rodolfo Mota – Prefeitura de Apucarana (PR)

– Anderson Farias – Prefeitura de São José dos Campos (SP)

– Rejane Gambin – Prefeitura de Joinville (SC)

– Getúlio Sampaio – Prefeitura de Amargosa (BA)

– José Arimatéa Lima Barros Júnior – Prefeitura de Eusébio (CE)

– Fernando Pellozo – Prefeitura de Senador Canedo (GO)

– Tiago Amaral – Prefeitura de Londrina (PR)

– Egidio Maciel Ferrari – Prefeitura de Blumenau (SC)

– Jerri Adriani Meneghetti – Prefeitura de Dois Irmãos (RS)

– André Vechi – Prefeitura de Brusque (SC)

A lista reúne municípios de diferentes portes e regiões do país, de cidades médias do interior paulista a capitais regionais do Nordeste, Norte e Sul, o que dá uma dimensão da abrangência que o evento busca ter na discussão sobre gestão municipal.

Referência no setor, o Cidade CSC vem crescendo a cada edição. Em 2025, o evento reuniu 9 mil participantes, 120 expositores e mais de 500 palestrantes, distribuídos por mais de 20 áreas de conteúdo. A programação inclui mais de 20 palcos simultâneos, transmissão ao vivo de entrevistas e talks, além de uma área de exposição voltada a produtos, serviços e tecnologias para o setor público.

O evento também é palco de premiações que têm ganhado peso no setor, como o Ranking CSC, os Selos de Cidades Inteligentes e Ecossistemas de Inovação e os Prêmios CSC e PMU, que reconhecem cidades, empresas e profissionais que se destacam na transformação urbana.

Para os prefeitos e suas equipes técnicas, a participação no Cidade CSC funciona como uma oportunidade de comparar experiências, conhecer soluções já testadas em outros municípios e negociar parcerias com o setor privado e com órgãos de fomento. Para o público em geral do setor, é também um termômetro de para onde caminha a agenda de gestão pública no Brasil.

Mais informações sobre programação, inscrições e patrocinadores estão disponíveis no site oficial do evento, cidadecsc.com.br.

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