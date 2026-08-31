O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (31), dentro da residência onde morava, em um condomínio de Limeira.

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Segundo informações divulgadas até o momento, ele apresentava ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça, e uma arma de fogo foi encontrada ao lado do corpo.

O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao IML.

Polícia vai investigar morte do promotor

As circunstâncias da morte seguem sob investigação.