Vovô tarado- Um homem de 69 anos foi preso em flagrante neste domingo (30), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de praticar atos de natureza sexual contra quatro menores, de 12, 13, 15 e 16 anos, durante a comemoração do próprio aniversário, em uma chácara no bairro Cidade Nova.

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Segundo a ocorrência, ele teria tocado as vítimas e encostado as partes íntimas em uma delas. Autuado por estupro de vulnerável, permaneceu preso.

Vovô já era investigado

O caso será investigado pela DDM. Ele já possui antecedente pelo mesmo tipo de crime.

Fernanda Daniel | Novo Momento