Agentes da Dise Americana tiveram que ir a Sumaré

para prender uma rapazote de 16 anos. Os homens da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes deflagrou, nesta quarta-feira (10), a operação “Crenac”, na região do Picerno.

O objetivo principal da operação é combater o tráfico de drogas no jardim Basilicata. Um adolescente de 16 anos foi detido.

O trabalho se intensificou após várias denúncias recebidas pela polícia. Os agentes seguiram para a rua Crenac, e presenciaram o comércio de drogas na frente de um bar.

MACONHA E CRACK- O adolescente foi abordado e, durante averiguação, foram apreendidas 27 porções de maconha, 8 pedras de crack, 5 unidades de cocaína, 1 celular e R$ 30.

O rapaz foi encaminhado para a sede da Dise em Americana. A autoridade policial depos determinou a liberação para o responsável.

